Bent u wettelijk verplicht uw cv-ketel te laten nakijken?

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan of propaan) eist de wetgever een tweejaarlijkse controle. Voor stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) geldt een verplichte jaarlijkse onderhoudsbeurt. Niet onbelangrijk: het is de gebruiker van het centrale stooktoestel die in het onderhoud moet voorzien. Bent u huurder, dan is het dus uw verantwoordelijkheid om de cv-ketel te laten nazien.