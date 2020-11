Bent u nog tevreden over uw bank? Doe mee met de enquête en win een iPhone 11

Er is de jongste jaren heel wat veranderd in de banksector. We gaan steeds minder naar een kantoor en bankieren steeds meer mobiel. Het heeft een aantal banken ertoe aangezet om hun aantal kantoren te verminderen. Aan de andere kant zijn de mogelijkheden om digitaal te bankieren uitgebreid. Sommige banken gaan zelfs nog verder en bieden tal van niet-financiële diensten aan. Er is zelfs een bank die nu de doelpunten uit de hoofdklasse van het nationaal voetbal quasi direct via haar app verspreidt.