Belgische stroomprijs piekt door weinig wind en mist

Het is zo goed als windstil, en erg mistig. Daardoor is er amper productie van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbines. De eerste vriestemperaturen zorgen er ook voor dat elektrische kacheltjes worden aangestoken. Buurland Frankrijk kampt bovendien nog steeds met een tekort aan nucleaire capaciteit.

Recordprijzen

Gevolg is dat er gisteren op de stroommarkt fors moest betaald worden om vandaag elektriciteit te leveren: gemiddeld 66 euro/MWh, met pieken tot 100 euro. Ter vergelijking: het jaargemiddelde bedraagt 32,37 euro/MWh.

Veel marktpartijen hebben de tekorten nog te laag ingeschat. Er was een tekort aan productie van 800 MW, zeg maar een kleine kerncentrale. Dan is het aan hoogspanningsbeheerder Elia om het evenwicht te garanderen.

Elia rekent voor die extra capaciteit zogenaamde onevenwichtstarieven aan. Maar omdat er amper aanbod was op de markt, schoten die prijzen in de lucht, tot 2.300 euro/MWh. Volgens Matthias Detremmerie, stroomhandelaar voor leverancier Elindus, gaat het om recordprijzen.

Belgisch weerbeeld domineert stroommarkt

In het algemeen heeft vooral het weer een directe invloed op de stroomprijs. “Als er veel bewolking en/of mist is zoals vandaag is er automatisch minder productie te verwachten uit zonne-energie”, legt weeranalist Nicolas Roose van NoodweerBenelux uit.

“Gezien het aandeel zonne- en windenergie in België - samen bijna 8000 MegaWatt (MW) - heeft deze een belangrijke invloed op het aanbod, en vandaag zijn beide vrijwel volledig weggevallen”, zegt ook Roose.

Volledig scherm Op dit moment is er amper zon aanwezig boven de Benelux. © SAT24

Connectiviteit naar buurlanden werkt

In de toekomst lijkt het erop dat de verdere toename van doorgedreven invloeden op de stroomprijzen enkel zal toenemen, dit doordat het aandeel zonne- en windenergie in de productiemix voor elektriciteit verder toeneemt.

“Ook vandaag is het mooi om te zien dat interconnectiviteit naar de buurlanden haar werk doet: gisteren kochten handelaars in het Verenigd Koninkrijk vrijwel alle capaciteit op die over de nagelnieuwe stroomverbinding NEMO uit België kan worden gehaald, mede omdat er in het VK ook minder windenergie beschikbaar is vandaag”, legt Michel Verschuere, gedelegeerd bestuurder van het Belgische groenestroombedrijf Yuso, uit.

“Door de nog hogere prijzen in de realtime markten vandaag is deze stroomrichting in de voormiddag al terug omgedraaid. De markt werkt dus wel degelijk aan het herstel van het evenwicht”, voegt Verschuere nog toe. Hij besluit: “In de open elektriciteitsmarkt geldt vandaag ook de wet van vraag en aanbod. Als er dus minder wind- en zonne energie beschikbaar is, stijgt de prijs voor de energie die we verbruiken”.

Ondanks de hoge energieprijzen toch zo weinig mogelijk betalen? Vergelijk hier de energieprijzen in België