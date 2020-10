Begin met beleggen: enkele handige tips voor wie zijn eerste stapjes op de beurs wil zetten

SparenSteeds meer jongeren ontdekken de beurs. Cijfers van de Belgische beurswaakhond FSMA leren dat spaarders tussen 18 en 35 jaar in volle lockdown relatief meer aandelen kochten dan andere leeftijdscategorieën. Ook als u al wat ouder bent, kan een instap op de beurs - ja, zelfs in deze tijden - interessant zijn. Spaargids.be verzamelde de beste tips voor beleggingsgroentjes.

1. Doe niet alles zelf

Beleggen wordt nog altijd geassocieerd met het zelf speuren naar koopjes op de aandelenmarkt. En sommige mensen zijn ook voldoende gepassioneerd door de beurs om die van nabij te volgen en zelf analyses te maken van bedrijven. De meeste mensen hebben daar echter geen tijd voor of zin in, of hebben daarvoor niet de juiste kennis. De meerderheid van de beleggers heeft dus meer baat bij een beleggingsfonds (of liefst nog een selectie van verschillende fondsen). Zo’n beleggingsfonds investeert in tientallen tot honderden aandelen of obligaties, waarbij een professionele fondsenbeheerder alle beleggingsbeslissingen neemt. Het belangrijkste als u daarmee wil starten? Let goed op de kosten, want hoge kosten kunnen uw rendement ook oppeuzelen. Kies dus voor fondsen en banken die weinig kosten aanrekenen.

2. Reken op minstens 10 jaar, en liefst nog langer

Op lange termijn overtreft het rendement van een gespreide aandelenportefeuille die van een spaarboekje. Meestal wordt uitgegaan van een aandelenrendement van gemiddeld 7 à 9 procent op jaarbasis. Maar dat wil niet zeggen dat aandelen élk jaar zo’n constant rendement bieden. Jaren met grote verliezen kunnen afwisselen met jaren van groot herstel. Het is pas op de lange termijn dat die schommelingen worden afgevlakt. Wat moet u daarvan onthouden? Dat het geen zin heeft om geld in beleggingen te stoppen dat u binnen de 5 of 10 jaar nodig hebt.

3. Wacht niet op een groot startkapitaal

In tegenstelling tot het heersend vooroordeel: u moet niet rijk zijn om te kunnen beleggen. Er zijn banken die beleggingsplannen aanbieden waarmee u al vanaf een minimumbedrag van 25 euro per maand aan de slag kan. Hou sowieso in het achterhoofd dat u eerst een potje voor een gezonde spaarbuffer opzij moet hebben staan, zodat u onvoorziene kosten kan opvangen. Dat geld zet u best op een spaarrekening, waar u er gemakkelijk aankan. Het geld dat u overhebt, kan u gaandeweg in een beleggingsplan stoppen.

4. Stel beleggen niet uit

De neiging bestaat om beleggen telkens uit te stellen tot de volgende levensfase. Nochtans is het verstandig om zo vroeg mogelijk te beginnen met beleggen. Daar zijn verschillende redenen voor. Jonge beleggers hebben per definitie een lange beleggingshorizon, waardoor de beleggingsportefeuille de tijd heeft om te herstellen van de onvermijdelijke beurscrisissen. Bovendien hebben jonge beleggers het voordeel dat ze op de lange termijn meer geld investeren in een activaklasse die meer opbrengt en zo dus een groter vermogen opbouwen dan wanneer ze alles op een spaarrekening parkeren. Bekijk hier het rendement van diverse beleggingsplannen.

5. Wacht niet op het goede instapmoment

Er bestaat geen perfect moment om te starten. Wacht dus niet tot de aandelenkoersen een dieptepunt bereiken, want u zou lang kunnen wachten. Aandelen zijn dan misschien wel veel goedkoper en het potentieel rendement is groter. Alleen weten beleggers nooit wanneer dat dieptepunt is bereikt. Dat weet u pas achteraf. En het betekent ook dat u aandelen moet kopen op het moment dat niemand dat nog wil, wat de meeste beleggers in de praktijk niet aandurven. Tal van wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de meeste beleggers slecht zijn in markttiming. Het is veel beter om consequent op vaste tijdstippen te beleggen. Zo investeert u op momenten dat de beurzen stijgen, maar ook als ze dalen (en aandelen weer goedkoper worden). Net daarom zijn beleggingsplannen zo interessant, want het zijn formules waarbij u op periodieke basis belegt.

