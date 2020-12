Bank Awards: KBC scoort dankzij app die alles kan

Wat kan je nog doen met digitale toestellen die je niet meer gebruikt, maar nog perfect werken? Twee experts geven advies

7 december Wie met Black Friday en Cyber Monday een nieuwe smartphone of laptop kocht, vraagt zich misschien af wat te doen met de oude techspullen. “De winkel waar je een nieuw toestel kocht, moet het terugnemen, maar je kan het ook verkopen via tweedehandssites. Sommige aanbieders hebben ook aantrekkelijke BuyBack-voorwaarden voor smartphones”, zegt Wim Buytaert van Used Products. Hij vertelt waar je allemaal terechtkan met je oude toestellen én hoeveel je dat nog opbrengt.