Bamboeservies mag niet langer verkocht worden

België sluit zich hiermee aan bij een beslissing van de Europese Commissie, die heeft bepaald dat het gebruik van bamboevezels in kunststof materialen niet is toegelaten. Het FAVV preciseert een onderscheid tussen bamboe en vezels van bamboe. Die eerste producten zijn volledig vervaardigd uit bamboe, eventueel bedekt met een laagje vernis of lijm, en bevatten geen andere kunststof materialen. Deze producten blijven dan ook toegelaten, klinkt het. Het verbod geldt enkel voor producten gemaakt uit een mengsel van bamboevezels en melamine. Het onderscheid is te maken doordat in het laatste geval geen structuur van bamboe of hout aanwezig is in het materiaal.