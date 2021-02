Avocado’s Colruyt langer houdbaar dankzij onzichtbare tweede schil

Huis isoleren ongeveer 1.000 euro duurder dan vorig jaar

26 januari De isolatie van een gemiddelde eengezinswoning is vandaag ongeveer 1.000 duurder dan midden vorig jaar. Door corona is de prijs van de grondstof van de belangrijkste isolatiematerialen fors gestegen. Dat meldt de Belgische beroepsvereniging van bouwhandelaars Fema dinsdag in een persbericht.