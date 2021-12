Arme klanten van failliete Vlaamse Energieleverancier krijgen extra bescherming

“Wacht nog even voor je overstapt als je een groepsaan­koop hebt gedaan”: 10 stappen voor klanten van failliete Vlaamse Energiele­ve­ran­cier

De Vlaamse Energieleverancier is failliet verklaard en dat is een strop voor wie er gas en/of elektriciteit betrok. Wat moet je nu meteen doen, wat is het dringendst en waar vind je alle tools en gegevens die je nodig hebt? Dit stappenplan helpt je ervoor te zorgen dat dit faillissement je zo weinig mogelijk geld kost.

8 december