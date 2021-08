Arbeidsmarktexperte houdt opmerkelijk pleidooi: “Vergeet alle premies en bonussen, geef personeel een hoger basisloon”

Eerst het goede nieuws: Belgische werknemers geven hun loon een gemiddelde score van 6,7 op 10 en acht op de tien Belgen is tevreden met zijn loonpakket. Dat blijkt uit een onderzoek bij ruim 2.500 Belgische werknemers door professor en arbeidsmotivatie-expert Anja Van den Broeck van de KU Leuven, in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team. “Dat is op zich een redelijk hoog cijfer”, zegt Van den Broeck. “In internationaal onderzoek naar de algemene jobtevredenheid zitten we in België doorgaans rond de 7 op 10. Als nu 8 op de 10 aangeeft tevreden te zijn met de verloning, is dat zeker niet slecht.”