Ambtenaren moeten wachten tot 2022 voor wat meer loon

Duurder dan EuroMilli­ons, maar ook meer winstkan­sen: Nationale Loterij lanceert ‘Vikinglot­to’

19 november De Nationale Loterij start vandaag met een nieuw wekelijks online trekkingsspel. ‘Vikinglotto’ bestaat al sinds 1993 in negen Europese landen, vooral in Scandinavië en de Baltische staten, en komt nu dus ook naar ons land. Volgens de Nationale Loterij vormt het “een mooie aanvulling op het aanbod van trekkingsspelen”. De deelnameprijs van 10 euro is meteen de hoogste in het aanbod van de Nationale Loterij. De winstkansen liggen wel iets hoger dan bij EuroMillions.