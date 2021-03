Afleiding door aanraakschermen in je auto drie keer gevaarlijker dan rijden onder invloed

Wie al rijdend de hypermoderne aanraakschermen van zijn wagen bedient, is een gevaarlijkere bestuurder dan wie onder invloed van alcohol of cannabis achter het stuur zou kruipen. Het gevaar van touchscreens tijdens het rijden ligt zelfs drie keer hoger dan bij druggebruik, zo blijkt uit Brits en Amerikaans onderzoek.

Alles draait rond de reactietijd en die is aanzienlijk minder snel bij het gebruik van aanraakschermen in de auto tijdens het rijden. “Dat leidt af en zorgt ervoor dat we de spiegels in de wagen minder checken, dat we ons minder bewust zijn van de omgeving rondom ons”, legde Tom Brijs uit op Radio 1. Brijs doet aan de UHasselt zelf onderzoek naar verkeersveiligheid.

De professor verduidelijkte onder meer de studie die het Britse instituut Transport Research Laboratory (TRL) vorig jaar deed naar de impact van het bedienen van aanraakschermen - voor Apple Car Play en Android Auto, bijvoorbeeld - tijdens het rijden. De reactietijd is de tijd die voorafgaat aan het moment waarop een bestuurder beslist om te remmen voor een obstakel of om een ander plots opduikend verkeersprobleem op te lossen. Het is de tijd tussen de visuele waarneming van het probleem en het er fysiek naar handelen. Normaal heeft een bestuurder maar één seconde nodig, maar de afleiding door touchscreens doet de reactietijd toenemen met een halve seconde. “Als je dat omrekent bij 120 km/u, is dat toch een toename van 15 meter in stopafstand in vergelijking met een niet-afgeleide chauffeur”, zei Brijs. “Een aanzienlijke afstand, als je bijvoorbeeld een file nadert en je hebt het te laat gezien.”

Volgens Brijs zit het grootste probleem erin dat heel wat functionaliteiten via het aanraakscherm al rijdend kunnen worden ingesteld. De professor stelt de vraag of die bediening per se al rijdend moet kunnen. Hij suggereert dat de functionaliteiten van de wagen kunnen worden behouden op een veiligere manier. De aanpassingen leiden bovendien meestal ook tot een bijkomende visuele controle door de bestuurder terwijl die aan het rijden is - zelfs bij spraaktechnologie, weet Brijs. Hij wijst naar Europa om strengere en vooral duidelijker veiligheidsregels op te leggen in plaats van ze gewoon aan te bevelen.