Adios reisverbod en direct het vliegtuig op: tal van Belgen meteen naar Spanje voor aankoop tweede verblijf

Rita Ysebaert (71) en haar man Jos Bogaerts (76) uit Roeselare toostten gisteravond in Spanje op de aankoop van hun bemeubeld appartement, een herverkoop voor 100.000 euro op een half uurtje rijden van de kust aan de Costa Blanca. “Vorige week las ik in de krant dat ING in Nederland strafrente wil aanrekenen voor klanten met meer dan 100.000 euro op hun spaarboekje. Dan weet je dat ons hier vroeg of laat hetzelfde staat te wachten. Zover wilden we het niet laten komen en daarom beslisten we om een tweede verblijf te kopen. Omdat de Belgische kust te duur is en geen zongarantie biedt, kwamen we al snel in Spanje uit”, vertelt Rita.