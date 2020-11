Acerta verwacht loonstijging van maximaal 1,01 procent voor 470.000 bedienden

Witte woede bekoeld na investe­ring van 1 miljard: “Eindelijk erkenning waar we al jaren op wachten”

8 juli De zorgsector schuwt de grote woorden niet. Bij slecht nieuws spreken ze over “rampen” en “eisen” ze meer steun. Bij goed nieuws, zoals de investering van in totaal 1 miljard euro van de federale regering, hebben ze het over “een historisch akkoord” en “een gigantische stap vooruit”. In ziekenhuizen en woonzorgcentra reageren de verpleegkundigen zelf voorlopig afwachtend. “Dit wordt vooral voor jonge verpleegkundigen interessant. Ik hoop dat ze ook hebben nagedacht over een dertiende maand, want dat krijgt onze sector niet.”