Aardgasfactuur nadert de 2.500 euro

Spaargids.be Veel Belgen kunnen niet sparen: met deze tips lukt het misschien wel

15 oktober In 2020 waren vier op de tien Belgen niet in staat om tijdens een doorsnee maand te sparen. Evenveel landgenoten kunnen zonder inkomen hun huidige levensstandaard niet langer dan drie maanden behouden. Ze beschikken dus niet over de aangewezen spaarbuffer van zes nettomaandlonen. Spaargids.be gaat na hoe je er toch in slaagt om ook met beperkte middelen een spaarreserve op te bouwen.