6 tot 7 maanden wachten voor wie nieuwe wagen bestelt

Livios Warm de winter in: welk type kachel is geschikt voor jouw woning?

Een kachel of haard als voornaamste warmtebron? Daar bestaan tegenwoordig efficiëntere methodes voor, zoals boilers, verwarmingsketels en wand- en vloerverwarming. Toch bieden kachels en haarden nog steeds een meerwaarde als sfeermaker en bijverwarming. Maar welk type kachel of haard past het best bij jouw woning? Bouwsite Livios biedt een overzicht.

16 december