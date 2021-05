40% meer klachten bij ombudsdienst

"Het overgrote deel van de geschillen gaat over geld", zegt Pieter-Jan De Koning, operationeel manager van de Consumentenombudsdienst. Dat is een autonome overheidsdienst die consumenten gratis bijstaat. "In het begin van de crisis was er de storm aan vragen over de terugbetaling van vliegvakanties. De vele boekingen voor vakantiehuisjes aan zee of in de Ardennen zorgden bij de verstrengde maatregelen tijdens de tweede en derde golf ook voor heel wat geschillen." En dan waren er natuurlijk de abonnementen voor fitnesscentra die via domiciliëring bleven doorlopen en de op voorhand betaalde dans-, zwem- en yogalessen. Meer dan duizend dossiers gingen ook over het onderhoud of reparatie van een woning. "We zijn massaal aan het verbouwen of klussen geslagen, met ook heel wat slecht of niet uitgevoerde klussen. Aannemers moesten soms verplicht het werk staken, terwijl wel voorschotten waren betaald." Klachten over het onderhoud van wagens waren er amper - wellicht omdat die het voorbije jaar grotendeels op stal bleven.