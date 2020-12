4 zaken die u moet weten over schenkingen

SparenWie al wat vermogen heeft, wil soms graag kinderen, familie of vrienden helpen met een schenking. Hoe werkt dat nu in de praktijk? Welke fiscale regels zijn er om rekening mee te houden? Spaargids.be legt het uit.

Het gebeurt steeds vaker dat ouders hun kinderen een schenking geven om hen zo te helpen bij de aankoop van een woning. Maar er is ook een fiscale reden waarom schenkingen zo populair zijn: de schenkbelasting is namelijk veel lager dan de erfbelasting. Wie een schenking ontvangt, betaalt daarop vaak minder belastingen dan wanneer later datzelfde bedrag zou worden geërfd.

1. Schenken is goedkoper dan erven

Voor de schenking van roerende goederen geldt een vlak tarief van 3% in rechte lijn en tussen partners. Voor schenkingen aan alle andere personen geldt een tarief van 7%. Ontvangt u een schenking van 75.000 euro van uw ouders, dan betaalt u daarop 2.250 euro schenkbelasting. Ter vergelijking: de erfbelasting bedraagt 3 tot 27% voor partners en erfgenamen in rechte lijn. Op een erfenis van 75.000 is daardoor 3.750 euro erfbelasting verschuldigd. In Wallonië bedraagt de schenkbelasting 3,3% voor schenkingen van roerende goederen in rechte lijn of tussen partners, in Brussel is dat 3%.

2. U moet niet altijd schenkbelasting betalen

De schenkbelasting is vaak niet alleen lager dan de erfbelasting, het is ook mogelijk om helemaal geen schenkbelasting te betalen. Want er is alleen schenkbelasting verschuldigd wanneer de schenking wordt geregistreerd bij een notaris. Wordt er een schenking gedaan via een hand- of bankgift (het geld wordt gewoon overgeschreven zonder tussenkomst van een notaris), dan is er ook geen schenkbelasting verschuldigd.

Pas op: als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, dan zal de persoon die de schenking ontvangt wel nog de hogere erfbelasting moeten betalen. De Vlaamse regering is bovendien van plan om die ‘verdachte periode’ van drie jaar op te trekken naar vier jaar. Dat zou al gebeuren voor schenkingen vanaf 1 juli 2021. In Brussel en Wallonië blijft de verdachte periode op 3 jaar.

Tot voor kort was ook de zogenaamde kaasroute populair: een techniek om te schenken via een buitenlandse notaris (vaak in Nederland) en zo te ontsnappen aan de schenkbelasting. Sinds 1 december is de route ‘afgesloten’.

3. Gegeven is gegeven

Wie een schenking doet, kan die daarna niet meer terugvragen (tenzij in uitzonderlijke gevallen waar er sprake is van misdrijven of mishandeling). In principe bent u dan ook helemaal vrij om te doen wat u wil met een schenking. Ontvangt u een grote som geld, dan kan u die beleggen, op een spaarrekening plaatsen, daar een huis mee kopen of zelfs alles uitgeven aan een reis. Tenminste: zolang de schenker geen voorwaarden heeft gekoppeld aan een schenking die de bewegingsvrijheid beperken.

4. Let op de voorwaarden

Het gebeurt regelmatig dat enkel de naakte eigendom wordt geschonken, terwijl het vruchtgebruik bij de schenker blijft. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de naakte eigendom van een spaar- of beleggingsportefeuille schenken aan hun kinderen, maar zelf het vruchtgebruik houden. De ouders zijn niet langer de eigenaar, maar ze krijgen nog wel de intresten of dividendinkomsten van de geschonken spaarproducten en beleggingen.

Schenkers kunnen ook opleggen dat de schenking enkel mag worden gebruikt voor specifieke uitgaven, bijvoorbeeld de aankoop van een woning. Of het is mogelijk om een vervreemdingsverbod op te leggen (zolang dat beperkt is in de tijd weliswaar). Daarmee is het verboden om de geschonken goederen te verkopen.

