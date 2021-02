3 tips om te besparen op uw verzekeringen

Gladde wegen, wat moet je weten over je autoverze­ke­ring?

9 februari We staan voor een week waarin heel wat ijsdagen voorspeld worden. De sneeuw van het afgelopen weekend zijn we dus nog niet snel kwijt. De boodschap is dus om binnen te blijven. Moet je toch de baan op, wees dan uiterst voorzichtig. Wat moet je weten over je autoverzekering als je een ongeval hebt met dit weer? Independer.be legt het je uit.