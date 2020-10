100.000 euro spaargeld? Dit zijn de beste strategieën om te investeren

SparenWat als u 100.000 euro had om te investeren? Op welke manieren kan u dat geld dan best voor u laten werken? De vraag wordt vaak gesteld, maar ze is niet zo simpel om te beantwoorden. Spaargids.be zet enkele strategieën uiteen die ook voor u interessant kunnen zijn.

Volgens AXA Bank heeft één spaarder op de vijf vandaag minstens 50.000 euro beschikbaar die hij of zij zou kunnen beleggen. Daarbij wordt zelfs rekening gehouden met de nodige spaarbuffer voor onverwachte uitgaven. De financiële instelling haalt die cijfers uit een marktonderzoek dat ze zelf voerde bij investeerders. Meer dan de helft van van die 1 op 5 (58 procent) heeft zelfs een beschikbaar investeringskapitaal van 100.000 euro of meer. Trouwens, ook kleine spaarders worstelen vaak met de vraag wat ze momenteel het best met hun spaargeld kunnen aanvangen. De rentes op spaarrekeningen, termijnrekeningen, obligaties, staatsbons én kasbons zijn laag. Beleggen in aandelen vinden veel mensen te riskant.

1. De basis: een spaarbuffer

Uw eerste bekommernis moet altijd zijn: zorgen voor liquiditeit. Dat gaat op voor bedrijven én voor particulieren. Daar bedoelen we mee: Kan u de uitgaven van volgende maand betalen? Heeft u straks geld nodig voor een nieuwe auto? Hebt u genoeg spaargeld om onverwachte tegenvallers (auto in panne, boom op uw huis, wasmachine stuk) op te vangen? U hebt altijd geld nodig waar u meteen aankan. Genoeg geld op een spaarrekening hebben - ook al brengt het daar verder niets op - is dus de eerste stap.

2. De veilige trap

Een tweede trap van uw beleggingsopbouw is beleggen in ‘veilige’ producten. Waarschijnlijk hebt u op een bepaalde datum een vast bedrag nodig. Denk bijvoorbeeld aan een aanvullend kapitaal dat u wil opbouwen tegen het moment dat u met pensioen gaat. Of misschien wil u over een aantal jaren een wereldreis maken. Of bent u bezig met een startkapitaal om aan uw kinderen te geven als ze 18 worden of om hun studies mee te financieren. De opties zijn hier al iets uitgebreider: termijnrekeningen, kasbons en tak21-spaarverzekeringen. De rendementen zijn (iets) hoger, omdat het geld langer kan vaststaan.

3. De gespreide trap

Hebt u voor al uw zogenaamde liquiditeitsbehoeften op korte én lange termijn gezorgd? Dan wordt het interessant om uw geld te beleggen. Hiervoor houdt u zich best aan de gouden regel van de spreiding: beleg nooit al uw geld in één product. De gevolgen kunnen naar zijn als het daar dan toevallig mee foutloopt. Adviseurs zullen u dan ook eerst richting beleggingsfondsen of beleggingsverzekeringen duwen. Dan loopt u minder risico dan als u rechtstreeks belegt in bijvoorbeeld aandelen, vastgoed of vreemde munten. Ook een gespreid beleggingsplan is het bekijken waard, omdat u uw investeringen dan over een aantal maanden spreidt. U vindt al spreidingsplannen vanaf 25 euro per maand, maar niets belet u om bijvoorbeeld tien maanden lang elke maand 5.000 euro te storten.

4. De vrije trap

Heeft u alle voorzienbare uitgaven afgedekt en een gespreide portefeuille opgebouwd? Dan kunt u ook kiezen voor een aantal accenten, bijvoorbeeld door een aantal welgekozen aandelen te selecteren. Die geven uw beleggingsportefeuille wat kleur, en ze zorgen er ook voor dat u de berichtgeving over de betrokken bedrijven blijft volgen en dus ook op financieel vlak bijblijft.

De juiste verdeling

Veel banken werken met voorbeeldportefeuilles met daarin een verdeling tussen aandelen, obligaties, cash en alternatieve beleggingen. Het is vooral belangrijk dat u uw beleggingen goed afstemt op uw individuele behoeften en plannen. Dat is dus voor iedereen anders. Komt u bijvoorbeeld in de rats omdat de beurs daalt? Dan heeft u geen goede mix in uw spaar- en beleggingsgedrag.

Vergeet ook niet om geregeld een check te doen, want uw behoeften en plannen veranderen ook naarmate de tijd vordert. In die zin vereist met uw centen bezig zijn veel meer dan een eenmalige keuze voor een product X of Y. Het is eerder de bedoeling dat u alles goed blijft opvolgen en kan bijsturen waar nodig. U kan ook altijd terecht bij diverse financiële instellingen om gespecialiseerd advies te krijgen wanneer nodig.

