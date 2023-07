“Zwart en blauw, we veren weer op”: Club stelt twee dagen voor Brugse Metten, live te volgen op VTM 2, nieuw thuistenue voor

KIJK. Carl Hoefkens vergelijkt Standard met ‘Lady in Red’: “Ongelofe­lijk mooie vrouw waar je eerst moet mee dansen om geweldige nacht te beleven”

Fris, bescheiden en Frans met Nederlands afwisselend. Carl Hoefkens (44) charmeerde bij zijn persvoorstelling bij Standard, dat hij vergeleek met een bloedmooie vrouw. “En daar moet je al eens mee op restaurant gaan of mee gaan dansen. Wel, dit wordt mijn eerste dans met de ‘Lady in Red’.” Of hoe je de Vurige Stede inpakt.