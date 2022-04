Zulte Waregem denkt aan Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer

Mocht Ruud Vormer straks na acht seizoenen vertrekken bij Club, dan staat Essevee alvast klaar om de Nederlander onderdak te bieden. Hoewel er tot dusver geen formeel contact was met Club Brugge of Vormer en diens entourage zelf, ziet de Zuid-West-Vlaamse club in de 33-jarige middenvelder een versterking voor de komende seizoenen.

Essevee zou in principe de geschikte club kunnen zijn voor Vormer. Relatief dicht bij zijn thuis in Knokke, terwijl er aan de Gaverbeek met boezemvriend Davy De fauw en ook Jelle Vossen en Laurens De Bock veel bekende gezichten rondlopen. Alleen doet weinig momenteel vermoeden dat Vormer - ondanks de geringe speelgelegenheid dit seizoen - staat te popelen om Club, dat zich straks opnieuw kan kwalificeren voor de Champions League, te verlaten.

Vormer zelf zal zich pas na dit seizoen over zijn toekomst buigen. Een terugkeer naar Nederland is behoudens verrassingen alvast uitgesloten. In principe doet hij straks gewoon zijn contract uit bij Club Brugge, waar hij eind mei zijn vijfde landstitel in de wacht kan slepen. Aan Zulte Waregem om de middenvelder op andere ideeën te brengen, al zal dat - mede door de mooie contractvoorwaarden van Vormer - veel voeten in de aarde hebben.