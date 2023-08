Zinckernagel na zijn debuut voor blauw-zwart: “Voor velen is dit een gevoelige stap, maar tegen Brugge zeg je geen neen”

Het was tegen Jantje en Mietje, zoals men in de Brugse contreien wel eens zegt, toch liet Philip Zinckernagel bij zijn debuut donderdagavond meteen een goeie indruk. Hij toonde zich meteen een aanwinst in aanvallend opzicht, al is het afwachten of hij straks ook daadwerkelijk een meerwaarde zal zijn als het échte werk eraan komt. De Deen genoot van zijn eerste halfuurtje Club Brugge, waarin hij zijn kunnen liet zien: “Het is op zich een leuke match om te starten - ik heb mij geamuseerd. Maar je wil natuurlijk tegen de beste ploegen spelen. Vandaar dat ik ook uitkijk naar de start van de competitie.”

Zinckernagel is polyvalent - hij kan op zowat alle offensieve posities uit de voeten. Donderdag speelde hij als nummer tien: “Waar ik zal spelen, is een goeie vraag (lacht). Ik denk dat het nu eens als tien zal zijn, dan weer eens als flankaanvaller in de pocket. Het zal er vanaf hangen tegen wie we spelen.”

Volledig scherm © BELGA

De Deen maakte in het zog van Ronny Deila de gevoelige overstap van Standard naar Club Brugge. Op zijn Instagram-account prijkten giftige reacties van zijn Luikse ploegmakkers: “Dat was eerder ‘for fun’ - het was ludiek bedoeld. Voor velen is dit een gevoelige overstap, maar tegen Brugge zeg je geen ‘neen’. Als zij je willen, dan ga je. Ik wil titels pakken en Europees voetbal spelen. Vanuit Olympiakos had ik ook naar een andere competitie dan de Belgische kunnen gaan, maar als Brugge roept… Ik speel liever hier bij een echte topclub dan in pakweg Duitsland bij een kleinere ploeg.”

Zinckernagel stond haast meteen op de radar van Club deze zomer, alleen was de kern aanvankelijk te breed voor extra versterkingen. “De eerste interesse dateert van enkele maanden geleden. Toen ik met Olympiakos op stage was in Oostenrijk, is alles in een stroomversnelling gekomen. Dit waren pas mijn tweede dertig minuten dit seizoen, dus ik heb nog een beetje tijd nodig. Na een goeie trainingsweek voel ik me hier intussen al helemaal thuis.”

Het zou verbazen mocht Zinckernagel in Eupen ineens in de basiself staan. Wel is het aannemelijk dat hij opnieuw minuten maakt. Wanneer Club volgende donderdag naar het IJslandse Akureyri trekt, zou de Deen in principe zijn basisdebuut moeten vieren.

Volledig scherm © Photo News