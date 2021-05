Zelfs een topseizoen kent ook wat dalen: het seizoen van Club in 10 sleutelmomenten

Club BruggeEind goed, al goed voor Club Brugge – na een seizoen met ups-and-downs is de 17de landstitel binnen. Een seizoen van vallen en opstaan, voor u samengevat in tien momenten.

Valse start

Overdonderd door Antwerp FC in de bekerfinale, koud gepakt in eigen huis door Charleroi op speeldag 1. Landskampioen Club Brugge kan het seizoen niet slechter beginnen. In Eupen veert blauw-zwart even op aan de hand van een 0-4-overwinning. “Vormer-Vanaken: daar zijn ze weer! Heb je het gezien?”, grijnst Vormer richting de perstribune. Om één week later opnieuw thuis te verliezen tegen Beerschot. “Ik had niet gedacht dat ik hier zo snel zou staan”, spreekt Vincent Mannaert de kleedkamer toe. Eind augustus brengt een knappe 1-2-zege in Genk de rust terug.

‘Historische zege’ in Sint-Petersburg

We zijn half oktober en Club heeft zich goed herpakt. Met een 13 op 15 op zak trekt blauw-zwart vol vertrouwen naar Sint-Petersburg, waar het evenwel doelman Mignolet en Kossounou moet missen wegens Covid-19. De Ketelaere schenkt Club in de slotfase een 1-2-overwinning die als een ‘historische zege’ bestempeld wordt. Voor het eerst sinds 1992 wint een Belgische club haar openingswedstrijd in het kampioenenbal. “Het hoogtepunt in mijn trainerscarrière”, overdrijft Clement.

Volledig scherm Club Brugge won knap in Zenit. © EPA

Dennis’ busincident

De Ketelaere wordt in november voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg, maar meer goed nieuws brengt de herfst voor Club niet. Na een nederlaag in Leuven geeft Club een 2-0-voorsprong weg tegen KV Mechelen - Clement is razend. Dortmund veegt blauw-zwart in Jan Breydel van het veld (0-3) en ook de terugmatch gaat met dezelfde zware cijfers verloren. Bij de afreis naar Duitsland weigert Dennis op de tweede bus te gaan zitten, waardoor hij uiteindelijk niet meereist naar Dortmund. De Nigeriaan wordt even opzij geschoven na een aaneenschakeling van fratsen en nukkig gedrag. In de winter is iedereen blij wanneer hij zijn krabbel zet onder een huurcontract in Keulen.

Drama in Rome

Op 2 december kan Club Brugge op de slotspeeldag van de Champions League geschiedenis schrijven. Winst op bezoek bij Lazio voert hen naar de tweede ronde. Sobol hypothekeert met twee gele kaarten al snel de collectieve Brugse droom, maar Club vecht terug. In de absolute slotseconden sterft een vluchtschot van De Ketelaere bij een 1-1-tussenstand op de dwarsligger. Het ongeloof is immens - Club moet andermaal vrede nemen met de zestiende finales van de Europa League.

Volledig scherm In de laatste minuut spatte een schot van De Ketelaere uiteen op de lat. © Photo News

Tussensprint van 30 op 33

Rond de jaarwisseling slaat blauw-zwart zijn slag. Met een 30 op 33 legt het de basis voor de zeventiende landstitel. Half december volgt Club op één punt van Genk, begin februari tellen de Bruggelingen er maar liefst élf meer dan Antwerp. De inbreng van Dost blijkt een schot in de roos, terwijl Lang de doelpunten en assists aaneenrijgt. Er staat geen rem op de Nederlander. Op De Gouden Schoen grossiert Club in nevenprijzen. Enig minpunt: de schorsing van Hans Vanaken, die drie weken moet brommen na een ongelukkige overtreding en weliswaar overdreven uitlatingen aan het adres van de scheidsrechters, die hij onder meer ‘kutrefs’ noemde.

In de greep van Covid-19

Club leeft op een wolk, maar dan slaat het noodlot toe. Het Belfius Basecamp valt ten prooi aan Covid-19, dat enorm lelijk huishoudt bij blauw-zwart. Beloftencoach Rik De Mil staat plots in de frontlinie. In totaal negen spelers en tal van medewerkers raken besmet, waardoor er zowel aan de Europese als aan de bekercampagne vroeger dan gewenst een eind komt. Club reist met een noodploeg naar Dynamo Kiev, waar het aanvankelijk nog een goed resultaat neerzet (1-1). Extra besmettingen zorgen voor een pijnlijke uitschakeling in de halve finales van de beker (1-0 op Standard) en thuis tegen Dynamo (0-1). Overmacht, maar de gevolgen zijn desastreus.

Volledig scherm De uitschakeling tegen Standard zorgde voor een heet standje in Luik. © BELGA

Beursflop

In maart volgt een extrasportieve domper voor Club, dat in navolging van tal van Europese topclubs richting de beurs trekt. Voorzitter Bart Verhaeghe, manager Vincent Mannaert en aandeelhouders Jan Boone en Peter Vanhecke hopen 75 miljoen euro op te strijken met de beursgang van blauw-zwart, maar die draait op een sisser uit. Wegens een gebrek aan belangstelling bij beleggers wordt het hele opzet afgeblazen. Pijnlijk voor het Brugse bestuur.

Harken ríchting play-offs...

De coronagolf laat zich voelen – na de dubbele uitschakeling vindt Club in de reguliere competitie nooit meer de vorm van de wintermaanden terug. De Bruggelingen verliezen van Antwerp en Anderlecht en slepen zich voort richting de play-offs. Na de Covid-19-uitbraak laat blauw-zwart enkel in Gent na de rust nog eens het beste van zichzelf zien (0-4). De kloof met de concurrentie wordt er al die tijd niet kleiner op: Club begint met een recordvoorsprong van 8 punten aan de play-offs.

Volledig scherm © BELGA

...en moeizame play-offs zelf

In die play-offs pakt een slap Club thuis tegen Anderlecht in extremis een gouden punt. Op Genk gaat blauw-zwart plat op de buik: 3-0 en een voorsprong die slinkt tot 5 punten. Plots is het alle hens aan dek. De twijfel slaat toe, Clement laat Vanaken tegen Antwerp twee keer aan de kant. Een zakelijk 0-0-gelijkspel in Deurne Noord en een hardbevochten zege op Olympia zetten Club opnieuw op het juiste spoor richting de landstitel.

Feest in Anderlecht

De 17de landstitel. “Al spelen we kampioen op Francs Borains”. Philippe Clement deed zijn best om het te ontkennen, maar natuurlijk is kampioen spelen op Anderlecht voor Club Brugge fantastisch… En zo geschiedde! De 17de landstitel is er eentje die aan glans verloor door de zwakke play-offs, maar daarom niet minder verdiend is voor de Bruggelingen.

Volledig scherm © BELGA