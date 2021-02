Zeker na nieuw verlies tegen Club mijmeren ze op Freethiel naar tijdperk-Clement: “Tijdens het eerste gesprek met hem was ik meteen overtuigd”

Club BruggeOpnieuw de boot in, net tegen het Club van Philippe Clement. De heimwee naar hun ex-coach moet dezer dagen groot zijn bij Waasland-Beveren. Terwijl Clement alles en iedereen wegblaast met Club, strijden ze op de Freethiel wederom tegen degradatie. “Hij was zó ambitieus, dat we snel wisten dat dit niet zijn eindstation zou zijn.”

Het grote ijsbad is er nog steeds. “Philippe wou dat. ‘t Was zelfs een absolute must voor hem”, grijnst Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren. Liever had hij de sportieve erfenis van Clement een stuk groter gezien - het is weer terug naar af. En het liefst van al had hij Clement veel langer dan die zes maanden bij zich gehad. Maar Racing Genk belde... “Ik heb zijn keuze altijd gerespecteerd - dat weet Philippe.”

Het neemt niet weg dat Waasland-Beveren op zoek moest naar een nieuwe T1. Alles na Clement zou uiteindelijk (veel) minder blijken. Sven Vermant, Dirk Geeraerd, Yannick Ferrera, Adnan Custovic, Arnauld Mercier, en nu Nicky Hayen. “Tijdens het eerste gesprek met Philippe was ik meteen overtuigd”, mijmert Huyck. “Een coach moet meerdere talenten hebben, en Philippe heeft die. Zijn gevoel voor teammanagement is goed, zijn technisch en tactisch vernuft ook. Hij kan bovendien heel goed jongens motiveren. Philippe was een talent.”

De prijzen zouden niet lang uitblijven. Kampioen met Genk en met Club Brugge, twee keer ‘Coach van het Jaar’ en indruk makend in Europa. “Mijn respect voor Philippe is bijzonder groot. We hadden al snel door dat Waasland-Beveren niet zijn eindstation zou zijn - hij was in die mate ambitieus... Philippe legde de lat hier meteen hoog. Zijn visie liep trouwens parallel met de mijne.”

Huyck gaf Clement in de zomer van 2017 instant heel wat sportieve macht. Overtuigd van z’n kwaliteiten nadat de gewezen assistent van Club charmeerde tijdens de onderhandelingen. Clement was tot in de puntjes voorbereid en gaf aan ook met de jeugd te willen werken. “We hebben veel geleerd uit die periode. Maar weet je, Philippe is niet alleen een heel goeie coach, hij is vooral een heel fijne man”, aldus Huyck. Hij en zijn vrouw zijn sindsdien vrienden geworden van Clement en zijn aanstaande echtgenote. “Die periode heeft een stempel gedrukt op ons leven. Ik hoop dat we straks, als het coronavirus gaan liggen is, weer samen iets gaan eten.”

Eerst moet Waasland-Beveren zich evenwel zien te handhaven in 1A. Na de 0-2 tegen Club wordt dat nog een stukje moeilijker. “Ik hoop dat we ons redden, ja.” Op de uitsmijter dat hij misschien vijf punten van de royale voorsprong van Club aan Clement kon vragen, lacht Huyck. “Het zou Philippe sieren. Nee serieus, we moeten het zelf zien te doen en het sportieve laten primeren.” Op de Freethiel hebben ze stilaan een half mirakel nodig.

