Wordt de Happel-vloek komende week eindelijk doorbroken? Philippe Clement en Club Brugge kunnen geschiedenis schrijven met tweede titel op rij

Club BruggeL’histoire s’écrit maintenant! Club Brugge kan zichzelf de komende week voor het eerst in 43 jaar (!) opvolgen als landskampioen. Doorbreekt Philippe Clement éindelijk de vloek van Ernst Happel? Een duik in de blauw-zwarte geschiedenis met zijn voorgangers. Van Han Grijzenhout, Henk Houwaart over Georges Leekens en Hugo Broos tot Eric Gerets, Trond Sollied, Michel Preud’homme en Ivan Leko. Zij slaagden er niet in om tweemaal op rij kampioen te spelen. “Ons voetbal was nochtans beter dan in het kampioenenjaar.”