“Where is the love?”: onze Club-watcher vraagt zich af waar het verkeerd liep tussen Schreuder en Lang

Club Brugge Philippe Clement (en z'n drie assisten­ten) zien AS Monaco winnen in de beker, deal nu echt wel nakend

Philippe Clement lijkt een akkoord te hebben gevonden met AS Monaco. De coach was vanavond zelfs al van de partij in het stadion voor Quevilly-Monaco, een bekerduel dat de Monegasken wonnen met 1-3. Clement was er met de drie assistenten die hij meeneemt: Van Rumst, Ivens en De Boever. Blauw-zwart hoopt op haar beurt snel een opvolger aan te stellen. In afwachting daarvan zouden Rik De Mil en Carl Hoefkens ad interim kunnen depanneren.

2 januari