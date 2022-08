West Ham verhoogt bod op Hans Vanaken met... één miljoen

Club BruggeStatus quo in het dossier Hans Vanaken, ondanks een tweede bod van West Ham United. Dik één week na de eerste aanbieding van 10 miljoen euro boden de Hammers nu 11 miljoen. Een verhoging die dusdanig laag is dat er voor Club Brugge niets verandert.

In hoeverre is het West Ham United menens wat Hans Vanaken betreft? Hoewel David Moyes in hem de ideale versterking ziet, lijkt de Londense club maar niet over de brug te komen. Dinsdag viel er een nieuw bod van 11 miljoen euro binnen in Brugge, dat nauwelijks hoger is dan het vorige. Dit terwijl Club eerder liet weten dat een aanbieding van 10 miljoen euro onbespreekbaar is.

In afwachting van een serieuze ‘offer’ vanuit Londen, levert Club Brugge op zijn beurt nog steeds inspanningen om Vanaken aan boord te houden. Eerder al gaf blauw-zwart aan de spelmaker een contract ‘voor het leven’ te willen schenken en dat blijft onveranderd. Op minder dan één week van de deadline in de Premier League is het nog steeds vol spanning afwachten. Club wil Vanaken aan boord houden en wil daarnaast - onder meer met de Champions League in zicht - snel duidelijkheid in het dossier.

Morgen begint Club met de voorbereiding op de wedstrijd van vrijdag in Charleroi en Vanaken traint gewoon mee. Op dit moment wijst alles erop dat Vanaken op Mambourg gewoon in actie zal komen, zoals hij dat afgelopen zondag tegen KV Kortrijk heeft gedaan. Als West Ham straks niet de nodige inspanningen levert, zal dat op 2 september in de Brugse derby ook nog het geval zijn.

