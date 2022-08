West Ham betaalde nog nooit meer dan 10 miljoen voor een speler van 30: wordt Vanaken hun duurste ‘oudje’?

Club BruggeStatus quo in het dossier Hans Vanaken, ondanks een tweede bod van West Ham United. Dik één week na de eerste aanbieding van 10 miljoen euro boden de Hammers nu... 11 miljoen. Een verhoging die zo laag is dat er voor Club Brugge niets verandert.

In hoeverre is het West Ham United menens wat Hans Vanaken betreft? Hoewel David Moyes in hem de ideale versterking ziet, lijkt de Londense club voorlopig niet over de brug te komen. Vandaag viel er een nieuw bod van 11 miljoen euro binnen in Brugge.

Eén dat nauwelijks hoger is dan het vorige. West Ham speelde wat met zijn budgetten: een aanbieding van gegarandeerd 10 miljoen plus drie miljoen aan bonussen werd geherformuleerd als 11 miljoen plus twee. Dit terwijl Club eerder liet weten dat een aanbieding van 10 miljoen euro onbespreekbaar is.

In afwachting van een serieus ‘offer’ vanuit Londen, levert Club Brugge op zijn beurt nog steeds inspanningen om Vanaken te houden. Eerder al gaf blauw-zwart aan de spelmaker een contract ‘voor het leven’ te willen schenken. Dat blijft onveranderd. Op één week van de deadline in de Premier League is het nog steeds vol spanning afwachten. Club wil snel duidelijkheid.

Nooit meer dan 9,5 miljoen

Binnen West Ham wordt bevestigd dat ze met het dossier bezig zijn, maar sowieso betalen Premier Leagueclubs zelden een jackpot voor spelers van 30 plus. Heeft enerzijds met de veeleisendheid van de competitie te maken, anderzijds met de boekhoudkundige waarde. Voetbal is er ook business.

In de geschiedenis werd er maar voor een tiental veldspelers meer dan 14 miljoen euro betaald. Namen van een ander kaliber dan die van Vanaken. Casemiro (30) verruilde afgelopen weekend Real Madrid voor Man United voor een initiële som van 60 miljoen. Khalidou Koulibaly (31) trok deze zomer voor 38 miljoen van Napoli naar Chelsea.

In het verleden werden onder anderen deze dertigplussers voor een flinke som getransfereerd: Claude Makelele (Chelsea, 20 miljoen), Philippe Coutinho (Aston Villa, 20 miljoen), Olivier Giroud (Chelsea, 18 miljoen), Cristiano Ronaldo (Man United, 15 miljoen) en Kieran Trippier (Newcastle, 14 miljoen). West Ham betaalde nooit meer dan 9,5 miljoen voor een dertiger.

West Ham gaf sinds juni 2021 ruim 200 miljoen euro uit aan nieuwkomers, zonder dat er veel transferinkomsten tegenover stonden. Het is schipperen met budgetten om binnen de regels van de Financial Fair-Play te blijven. Naast Vanaken heeft West Ham ook nog andere ijzers in het vuur - op huurbasis.

Vanaken zelf traint morgen in principe gewoon mee in het Basecamp. Daar start Club de voorbereiding op de wedstrijd van vrijdag in Charleroi. Op dit moment wijst alles erop dat Vanaken gewoon in actie komt.

