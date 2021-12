Wesley op weg naar uitgang bij Club: Braziliaanse spits in verregaande onderhandelingen met Palmeiras

De meest concreet geïnteresseerde Braziliaanse club is Palmeiras. De tienvoudige landskampioen wil de spits voor één jaar huren. Aston Villa ontving reeds een bod van de topclub, terwijl Wesley zelf volop onderhandelt met Palmeiras. Verwacht wordt dat Club Brugge, die de spits dit seizoen leent van Villa, Wesley niets in de weg zal leggen.

De aanvaller kreeg dit seizoen één basisplaats in Charleroi en moest het verder met vier korte invalbeurten stellen - zélfs in de beker tegen Deinze stond hij niet aan de aftrap. De éénvoudige Braziliaanse international wou in Brugge zijn carrière herlanceren na een lange knieblessure, maar Philippe Clement en co achtten hem daar niet fit genoeg toe. Zo maakte hij in de laatste drie competitiewedstrijden geen deel uit van de wedstrijdselectie. Mocht het straks niet tot een deal komen met Palmeiras, dan nog keert Wesley zo goed als zeker terug naar Brazilië. Met Flamengo, Sao Paulo en Internacional legden nóg drie andere clubs reeds een bod neer bij Aston Villa om de aanvaller al dan niet tijdelijk over te nemen.