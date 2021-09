Wesley (24) dankzij Club opnieuw voetballer na twee jaar ellende: “Zijn gekrijs ging door merg en been”

Nieuwjaarsavond, 2020. In een Londens ziekenhuis staart Wesley voor zich uit. Een beer van een vent in tranen. Eerder die dag opende de spits van Aston Villa de score tegen Burnley... om later in de tweede helft de kruisbanden van de knie te scheuren. Zijn 21ste Premier League-match als basisspeler eindigt in een nachtmerrie. Wesley is één hoopje ellende, ontroostbaar: “In januari kon hij na een half seizoen Engeland naar Man United”, weet Gilberto Tavares, Wesley’s begeleider sinds zijn komst naar Europa. “Door die blessure zijn de onderhandelingen meteen afgesprongen. Wesley speelde goed, had zijn debuut gemaakt voor de nationale ploeg en had een uniek profiel. Hoe enthousiast hij voor Nieuwjaar was, zo diep is hij meteen erna gevallen.”