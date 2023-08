“We zullen alleen maar beter worden”: er zit opnieuw muziek in Club Brugge, dat wel beseft dat het échte werk er nog aankomt

KIJK. Club Brugge scoorde maar liefst vijf keer tegen Eupen

Op zondagmiddag naar Eupen, als Bruggeling zie je daar doorgaans toch een beetje tegenop. Eens in het best gezellige Kehrwegstadion ebt de frisse tegenzin meestal snel weg. Het nieuwe Club Brugge boeit bovendien veel meer dan in de eerste helft van 2023. Zeker nu Philip Zinckernagel voor het eerst aan de aftrap stond. Een paar uur later had de Deen er twee in het mandje gelegd tijdens wat als een glansprestatie gecatalogeerd kan worden. “Hij was top”, zag Deila. “Kwaliteit.” Eupen-trainer Florian Kohfeldt, vriendelijke gast, was onder de indruk van Club: “Quite impressive.”

Gala

Meteen na affluiten vlogen de high fives in en om de kleedkamer in het rond. Het aanstekelijke ‘Let the boy cry’ van Gala vulde de neutrale zone van het Kehrwegstadion. ‘Good vibes only’ – alleen maar blije gezichten bij Club Brugge, dat in één week tijd drie keer aan het langste eind trok. In een recent verleden werd de geluidsinstallatie na de wedstrijd meer niet dan wel aangestoken. Stonden de gezichten op onweer en waren veel mensen nauwelijks aan te spreken. Nu wordt elke zege uitbundig gevierd. Voor blauw-zwart is het nog even wennen aan het ‘win after win after win’-gevoel, dat toch een tijdje verdwenen was: “Vorig seizoen hadden we het hier lastig met Standard (2-0, red.). En ook Club heeft hier verloren. Dat wil wel iets zeggen over onze prestatie”, zo vond Deila de vreugdetaferelen wel op zijn plaats.

Het Club Brugge van de Noor krijgt elke week meer vorm. Vlak voor de aftrap viel op dat er echt wel een dikke ploeg op het veld staat. Skov Olsen, Vanaken, Zinckernagel, Vetlesen, Onyedika… Het maakt dan nog niet eens zoveel uit wie bij Club de centrumspits of de linksachter is. “Er zit enorm veel diepte in deze kern”, is Deila content. “De jongens voorin hebben elkaar snel gevonden, ze onderhouden goeie relaties met elkaar.”

In Eupen maakte Club er vijf, evenveel als tegen Akureyri. En ook in Westerlo had blauw-zwart er makkelijk vijf kunnen scoren.

Volledig scherm © BELGA

Het échte werk

Club Brugge voetbalt beetje bij beetje het rampseizoen van voor de zomerstop van zich af. Dat voel je aan de spelers, de staf en eigenlijk bij alle mensen van de club. De fans ook – van een uitwedstrijd in de Oostkantons maakten ze een enorm plezierige trip voor iedereen die was meegereisd. Het enthousiasme spat er vanaf op dit moment, ook al heeft Club Brugge eigenlijk nog niet één tegenstander gehad die qua niveau enigszins in hun buurt komt: “Tot dusver hebben we alleen maar matchen gespeeld waarvan iedereen verwacht dat we ze winnen”, besefte Deila. “Matchen waarin een aanzienlijk kwaliteitsverschil zichtbaar was. Het is wat we móeten doen, ook al is dat niet altijd even eenvoudig. Er komen straks natuurlijk grotere testen. Dan zullen we antwoord krijgen op bepaalde vragen. Kijk, ik voel aan iedereen dat we vooruit willen. En we zullen ook alleen maar beter worden. Alleen komen er straks niet alleen goeie, maar ook slechte ervaringen. Uit beide zullen we onze lessen trekken.”

In afwachting van die échte testen wacht Club deze week Akureyri uit en RWDM thuis. Twee must win’s vooraleer het échte werk eraan komt. Het tweeluik tegen Osasuna en de match in Gent – die in Genk is naar een latere datum getild. Eind deze maand zal Club Brugge echt gewogen worden, intussen moet Deila ervoor zorgen dat blauw-zwart verder vorm krijgt. Nog voor de 90 minuten verstreken waren Am Kehrweg, was de zone waarin het Clubbestuur was ondergebracht reeds leeggelopen. Niet dat de bobo’s niet genoten van de match in Eupen. Alleen beseffen zij als geen ander dat het over anderhalve week pas écht money time is.

Volledig scherm © Photo News