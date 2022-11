“We hadden twee stadions kunnen vullen”: Stijn Stijnen, coach van Patro Eisden, klaar voor komst van zijn blauw-zwart

CLUB BRUGGE “Aan wie anders ga je de Gouden Schoen geven?”: ex-kee­pers Pfaff en De Vlieger over de ongelofe­lij­ke prestaties van Simon Mignolet en de vergelij­king met Courtois

De Gouden Schoen, die hoort in januari in de handen van Simon Mignolet (34) te belanden, daar zijn ex-keepers Geert De Vlieger en Jean-Marie Pfaff het roerend over eens. Maar hoe fel ‘Big Si’ nu ook schittert in de Champions League en in de eigen competitie, over een maand zal hij zich weer moeten verzoenen met de rol van back-up voor Thibaut Courtois. “De nationale ploeg is geen duivenkot.”

13 oktober