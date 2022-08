Wat nu met Ruud Vormer? Moeilijke situatie voor Club en speler, biedt het buitenland een oplossing?

Vijf landstitels, een beker en een Gouden Schoen. Al jarenlang één van de, zo niet hét gezicht van de wederopstanding van Club Brugge. Aanvoerder ook, maar zondag thuis voor de buis tijdens OH Leuven - Club Brugge. Bijna één jaar nadat hij pardoes naast de ploeg viel, was er nu ook in de selectie geen plaats voor de middenvelder. Een primeur. Clement en Schreuder zetten hem uit het elftal, Hoefkens gaat — bij ingang van Vormers laatste contractjaar — nog een stap verder: “Ik weet honderd procent zeker dat het voor hem geen leuk weekend is geweest”, klonk het zondagavond bij Hoefkens aan Den Dreef. “Niet enkel deze week, maar ook daarvoor hebben we met hem over de situatie gesproken. Het is zoals het is.”

Volledig scherm Vormer. © BELGA

Aangeslagen

Vormer reageerde aangeslagen: “Ik kan helaas alleen maar accepteren dat ik buiten de selectie val”, aldus Vormer op Instagram. Hij trok zaterdag na de ochtendtraining en de bekendmaking van de selectie met het gezin naar het racecircuit van Zolder. “Ik zal alles blijven geven en hoop het respect te krijgen dat ik verdien.” De Nederlander weet al langer dat hij geen eerste en intussen zelfs geen tweede keus meer is op het middenveld, toch viel het hem zwaar. Begrijpelijk na al die jaren. “Voor hem een heel vervelende, pijnlijke situatie”, aldus zijn wingman Hans Vanaken, met wie hij alles won. “Zeven à acht jaar lang heeft Ruud alles gegeven voor de club. Geen idee wat er is of wat er speelt. Wel is dit moeilijk voor hem om mee om te gaan.”

Volledig scherm Vormer tegen Genk op de openingsspeeldag. © BELGA

Club koos dit weekend met Mbamba, Audoor, Sandra en Otasowie voor jong geweld in de selectie. En daar zal de komende weken, terwijl de zomermercato op zijn einde loopt, wellicht weinig verandering in komen. Vormer hoeft niet per se te vertrekken, werd eerder duidelijk gemaakt, alleen wordt hij op deze manier wel naar de uitgang begeleid. Een moeilijke situatie voor beide partijen, die niets liever willen dan als goede vrienden uiteengaan. Ook door de achterban werd hij luidkeels toegezongen in Leuven: “Dit wil niet zeggen dat onze band niet meer positief is”, aldus Hoefkens. “We hebben nog altijd een zeer goeie relatie. En die zal nooit kapotgaan in de toekomst.”

Buitenlandse contacten

Wat dat betreft, denkt Vormer er naar verluidt hetzelfde over. Ondanks zijn ontgoocheling gunt hij Club nog steeds alles, valt te horen in zijn entourage. En was-ie ook blij met de deugddoende zege. Intussen heeft de Nederlander via zijn management contacten in het buitenland, al zijn er op dit moment — drie weken voor het sluiten van de transfermarkt — geen concrete onderhandelingen. Daar kan evenwel snel verandering in komen nu het boegbeeld met een eerste niet-selectie écht aan den lijve ondervonden heeft dat hij geen bepalende rol meer zal spelen binnen zijn Club Brugge.

