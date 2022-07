Wachten op bod van meer dan 35 miljoen: De Ketelaere heeft al voorstel op zak, maar water tussen Club en AC Milan is (nog) te diep

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet voor het eerst, en ook niet voor het laatst sierde hij dinsdagochtend de cover van La Gazzetta. Charles De Ketelaere (21), steeds meer topprioriteit voor AC Milan, dat in de Rode Duivel de nieuwe ‘numero 10’ ziet. Aan ons werd bevestigd dat Paolo Maldini, boegbeeld en tegenwoordig technisch directeur bij de Rossoneri, net als coach Stefano Pioli, contact heeft opgenomen met CDK en diens entourage. Hoewel het water nog veel te diep is tussen Milan en Club, weet De Ketelaere zelf wel al waar hij aan toe is. Wat hij in Milaan kan verdienen en welke rol de Italiaanse landskampioen in hem ziet.

Vraagprijs drukken

De Ketelaere mag dan ook op zijn beurt gecharmeerd zijn door de zevenvoudige Champions League-winnaar, van vergevorderde of finale onderhandelingen tussen beide landskampioenen is er in de verste verte geen sprake. De vraagprijs van Club - minstens 35 en eigenlijk eerder 40 miljoen euro - en het eerste officiële bod van 20 miljoen euro liggen geenszins in elkaars buurt. Bovendien valt te betwijfelen of de Rossoneri tot het absolute uiterste zullen gaan om CDK in te lijven, zoals Premier Leagueclubs als Leeds United dat wel zouden kunnen met een bod van meer dan 30 miljoen euro.

In ieder geval heeft de club de makelaars van De Ketelaere ingeschakeld om de vraagprijs te drukken. Milan vindt het gewenste bedrag onrealistisch, vandaar dat hun eerste bod op zijn zachtst gezegd aan de lage kant was.

Volledig scherm De Ketelaere op stage bij Club. © Photo News

Club wil op zijn beurt niets overhaasten. Blauw-zwart kampt met een dubbel gevoel. De Ketelaere zou de best mogelijke versterking zijn indien hij aan wal blijft, anderzijds is dit misschien het ideale moment om hem te verkopen. Alleen zal dat enkel tegen de juiste prijs gebeuren en wil Club boter bij de vis. Iets wat De Ketelaere begrijpt, ook al is de speler in kwestie elf intussen van overtuigd dat hij toe is aan een volgende stap.

Ondanks de benadering van Maldini en coach Pioli is de overgang naar de modestad vandaag nog niet aan de orde. Noch Milan noch Club lijken immers snel overstag te zullen gaan, de mooie covers van La Gazzetta ten spijt. Tenzij de nervositeit bij de Italiaanse titelverdediger plots de bovenhand neemt nadat ze eerder naast Sven Botman en Renato Sanches greep.

Het is wachten tot een bod van meer dan 35 miljoen arriveert.

Volledig scherm © Photo News