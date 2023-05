Waarom wil ‘moegestreden’ Bart Verhaeghe Club Brugge verkopen? Zeven vragen en antwoorden over plannen van de voorzitter

Oude bekende, buitenlan­der of toch Belgische succes­coach? Deila is al even in beeld als toekomsti­ge trainer van Club, maar wat zijn de andere opties?

Drukke weken voor Vincent Mannaert en co. Naast de sportieve prestaties, wordt er met een vergrootglas gekeken naar de nabije toekomst van Club Brugge. Met als belangrijkste vraag: wie wordt volgend seizoen (de nieuwe?) trainer van blauw-zwart. Een Noor, een Nederlander, een Belg of toch een andere buitenlander? Één ding lijkt zeker: Rik De Mil neemt in de toekomst in principe terug vrede met zijn rol van assistent.