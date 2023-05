Waarom wil ‘moegestreden’ Bart Verhaeghe Club Brugge verkopen? Zeven vragen en antwoorden over de plannen van voorzitter

Paul D’Hoore vindt dit niet de beste timing om Club Brugge te verkopen: “Maar Verhaeghe wil zijn belang te gelde maken”

Club Brugge staat te koop. Maar de beste timing is dit niet. Dat zegt financieel expert Paul D’Hoore. “Je moet een voetbalclub naar de beurs brengen of verkopen als die op zijn toppunt is. Als iedereen dolenthouasist is en er het gevoel heerst dat álles kan. Maar je kan moeilijk zeggen dat Club Brugge een goed seizoen achter de rug heeft.”