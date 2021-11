“Waarom toch?”: onze chef voetbal snapt niks van de manier waarop Clement zijn ploeg het ravijn in coachte

Champions League Leipzig zonder sterspeler Dani Olmo naar Brugge

RB Leipzig kan woensdagavond tijdens het cruciale duel op Club Brugge geen beroep doen op zijn Spaanse sterspeler Dani Olmo. De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft een spierscheur in de linkerdij opgelopen en komt meer dan waarschijnlijk dit jaar niet meer in actie, zo maakte de club maandag bekend.Ook de heenwedstrijd van eind september in Leipzig moest de Spaanse international missen. Toen stond hij aan de kant met een scheur in de hamstring.

