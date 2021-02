Waarom Noa Lang niet doorbrak bij grote liefde Ajax, maar nu schittert bij Club Brugge: “Je zag altijd dat hij barstte van het talent”

Telkens-ie er bij ons eentje binnen legt, zwelt het gezanik in en om de Amsterdamse grachtengordel aan. Daar waar Noa Lang zich bij Ajax ondergewaardeerd voelde, is het talent in het Belgische voetbal de ‘talk of the town’. Gevraagd naar een woordje uitleg over de heisa in Nederland bleef het gisteren op enkele zinnen na stil in Amsterdam Zuid-Oost. “We zijn blij dat hij het goed doet en dat beide clubs bovenaan staan”, kreeg algemeen directeur bij Ajax Edwin Van der Sar er per Whats­App nog net uit. “En voor de rest weet ik niet waar je het over hebt.” De 8 goals en 6 assists van sensatie Noa Lang natuurlijk, die zich begin dit seizoen in de ArenA tevreden moest stellen met 7 speelminuten.