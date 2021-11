“Waarom De Ketelaere de volgende superster in België lijkt te worden”: buitenlandse media gaan overstag voor ‘CDK’, straks ook de bondscoach?

Club BruggeEn of hij zich toonde op het internationale toneel. Het buitenland maakte de afgelopen maanden aangenaam kennis met Charles De Ketelaere (20). Paniek zaaiend in de beste defensies van Europa, bejubeld in de grootste kranten van Europa. Volgt Roberto Martínez?

“Charles De Ketelaere zweefde soms op City-niveau”, schreef onze chef voetbal Stephan Keygnaert na de match in het Etihad stadium. Hij was niet de enige die gisteren gecharmeerd was door ‘CDK’. Of zeg maar de voorbije maanden. De Ketelaere liet in de eerste vier matchen van de Champions League een positieve indruk na én toonde zich in de Nations League. Dus loopt het buitenland warm voor de aanvaller van Club Brugge.

Bekijk hieronder ook de HLN Sportcast waarin Marc Degryse de groeimarge van Charles De Ketelaere bespreekt:

Na de 1-1 in het Parc des Princes op de openingsspeeldag van de Champions League schetste de Franse kwaliteitskrant L’Équipe een groot contrast. Neymar kreeg 4/10, Messi een 5. De grote uitblinker? De Ketelaere met een 7. “MNM werd simpelweg overrompeld door Vanaken, Lang en De Ketelaere”, klonk het. “Helemaal alleen in de punt van de aanval hield de immer energieke De Ketelaere de bal steeds uitstekend bij, waardoor zijn ploegmaats konden bijsluiten. Hij speelde ook slim tussen de lijnen en dwong Navas tot een moeilijke parade.” France24 vulde aan. “Het was de grote Charles De Ketelaere die een constante dreiging vormde voor PSG.” Statistiekenbureau Squawka Football gooide er die avond nog wat cijfers tegenaan (zie tweet hieronder).

De toon was gezet voor het vervolg in de Champions League, want ook voor de wedstrijden nadien op het kampioenenbal - vooral die dan in Leipzig - kreeg hij lof. Voor zijn intelligentie, voor zijn looplijnen, voor zijn goede voetjes. Zo ook gisteren voor zijn wedstrijd in Manchester. Alweer L’Équipe gaf hem een 7/10. “Bij de Belgische aanvallen werd Vanaken overschaduwd door De Ketelaere.” Ze zagen hem na rust wel die grote kans missen, maar voor de buitenlandse journalisten was dat tekenend: weer hij was de gevaarlijkste Brugse pion.

De Bruyne

BBC ging een stapje verder. Voor de dubbele confrontatie tegen City wijdde de Britse kwaliteitskrant een volledig artikel aan ‘CDK’. Getiteld: ‘Waarom De Ketelaere de volgende superster in België lijkt te worden.’ De superlatieven ontbreken niet. “Charles moet de troonopvolger van Kevin De Bruyne worden.” Of: “Hij is elegant, inventief en uiterst technisch bedreven voor een speler van zijn lengte. Zijn speelstijl spreekt tot de verbeelding van de fans.” En: “Hij is méér dan in staat om de kampioen van de Premier League in verlegenheid te brengen.”

En dan was er natuurlijk nog die invalbeurt voor de Rode Duivels in de kleine finale van de Nations League. De Ketelaere viel op het uur in en zorgde voor de aansluitingstreffer. De Italiaanse media bleken onder de indruk. “We hoorden al veel goeds over hem. De koelbloedigheid waarmee hij Donnarumma verschalkte bevestigt dat alleen maar”, schreef CalcioMercato. La Gazzetta dello Sport stelt dat dankzij zíjn inbreng het spelbeeld volledig veranderde. Corriere dello Sport merkte dan weer op dat De Ketelaere “vuur in het spel van België bracht”.

Vervanger van Lukaku?

Het buitenland is overtuigd. Nu Roberto Martínez nog? De coach staat voor puzzelwerk nu Romelu Lukaku en wellicht ook Michy Batshuayi out zijn voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (13 november in Brussel) en Wales (16 november in Cardiff). Kiest hij voor Christian Benteke? Of toch De Ketelaere? Over die laatste optie liet de Spanjaard zich al eerder uit. Martínez ziet in De Ketelaere niet het juiste profiel om te fungeren als diepste man bij de nationale ploeg. “Charles doet het heel goed, maar ik denk niet dat hij het profiel heeft om in de nationale ploeg als nummer 9 te spelen”, vertelde hij voor de match tegen Italië. “Charles loopt tussen de lijnen, is intelligent en een denker.” Dan maar op een andere positie uitblinken bij de Rode Duivels?

