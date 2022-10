Waarom Carl Hoefkens héél bewust niet juicht bij goals van Club Brugge

Club Brugge “In januari al wou hij álles weten over Club”: hoe Ferran Jutglà de stap van Barça B naar de Champions League in mum van tijd verteerde

Opgegroeid in armoede, gisteren dé held van Club Brugge tegen Atlético in de Champions League. Niet eens zo lang nadat hij werd doorgestuurd bij Espanyol en Barcelona, schrijft de Spaanse pers Ferran Jutglà (23) de WK-selectie in. En of het snel gaat voor de Spaanse spits, die zich razendsnel integreerde bij blauw-zwart. “Ferran komt uit een werkersfamilie, hij had al snel door dat dit voor hem dé club was. ‘No Sweat/No Glory’, niet?”

12:44