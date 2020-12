Champions League Simon Mignolet baalt: “Heel jammer, we waren er zo dichtbij”

8 december Simon Mignolet toonde zich na afloop van het 2-2 gelijkspel van Club Brugge bij Lazio ontgoocheld in het flashinterview. De doelman zag in de slotfase de ultieme kans van Charles De Ketelaere tegen de onderkant van de lat gaan. “Het is heel jammer”, zei Mignolet. “We waren nog zo dichtbij de kwalificatie.”