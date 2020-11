Waar ligt zijn plafond en wat zijn de werkpunten? Recordinternationals van Club Brugge over Charles De Ketelaere

Club BruggeNieuwe stap in de carrière van Charles De Ketelaere (19). Het toptalent van Club Brugge is door bondscoach Roberto Martínez opgeroepen bij de Rode Duivels. Het gaat hard voor ‘King Charles’, maar waar zou zijn plafond liggen? Jan Ceulemans, Lorenzo Staelens en Franky Van der Elst, de drie recordinternationals van Club Brugge, over de toekomst van De Ketelaere. “Zijn werkkracht is mooi, alleen Messi heeft dat niet nodig”