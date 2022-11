Waar is Owen Otasowie naartoe? Amerikaan al weken ‘vermist’ ondanks inspanningen van Club, dat nu wel de geldkraan dichtdraait

Jupiler Pro League BEKIJK. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière": Mignolet alias “de man met zeven handen” over zijn drie cruciale reddingen in de slotfase

Wat een week voor Club Brugge en Simon Mignolet in het bijzonder. Na de clean sheet bij Atlético Madrid (0-0) nu ook de nul gehouden op Anderlecht, bovendien in combinatie met de winst. En na opnieuw enkele cruciale reddingen in de slotfase. Vooral de manier waarop “de man met zeven handen”, dixit Carl Hoefkens, in twee tijden een poging van Fábio Silva nog redde, gooide hoge ogen. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière.”

17 oktober