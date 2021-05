Vormer, Vanaken, Mechele en matchwinnaar De Ketelaere: “Natuurlijk was het moeilijk en was er stress, maar dit is zó verdiend”

Club BruggeDe 17de landstitel uit de clubgeschiedenis is een feit. De ontlading was groot bij de Club-spelers, want er was wel wat stress. Ruud Vormer: “Natuurlijk, maar wij waren de besten. Klaar.”

Kampioen worden op het veld van Anderlecht. Het smaakt extra zoet voor Club Brugge. “Dit is dik verdiend, joh”, aldus kapitein Ruud Vormer. “Ik ben weken met de play-offs bezig geweest. Natuurlijk heb ik stress gehad. Als je hoort dat Genk wint, dan word je natuurlijk zenuwachtig. Maar dit is zo verdiend. We gaan er een feestje van maken.”

“Natuurlijk gaat het soms niet goed, maar we hebben altijd ons stinkende best gedaan. We wisten dat als we dat bleven doen, we ver konden geraken. We stonden 20 punten voor aan het eind van de reguliere competitie, plots gaan er daar tien van weg. Dat slaat op niets, maar we zijn kampioen en dat is het belangrijkste.”

Charles De Ketelaere: “Nooit kampioen geweest bij de jeugd”

De man van de match: Charles De Ketelaere. Het jeugdproduct van blauw-zwart maakte indruk tegen Anderlecht en schilderde Vanaken de 3-1 bijzonder knap op het hoofd. “Ja, ik denk wel dat ik goed gespeeld heb. Na de match vergeet je dat wel wat, ook door de ontlading van hier kampioen te worden op Anderlecht.”

“Die assist voor de 3-1 was mooi, maar je weet als je de bal op het hoofd van Hans legt, dat-ie binnen gaat. Je probeert dan de focus te houden, maar het werd toch nog spannend. Wie het feestje zal trekken? Mats Rits kan er wel wat van en Okereke ook.”

“Bij de jeugd werd ik nooit kampioen, maar het is hier op het hoogste niveau dat het telt. Het was voor mij ook leuk om in een centralere rol te voetballen vandaag. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik dat het liefst doe.”

Clinton Mata: “We hebben alles gegeven”

48 keer op het veld in de laatste 50 matchen van Club Brugge: Clinton Mata. De Belgische Angolees was opnieuw van goudwaarde voor de kampioen. “Dit is een zege voor de supporters. We hebben alles gegeven en getoond. We toonden mentaliteit en spirit, zelfs in de laatste minuten nog.”

“Er is veel gepraat over stress en die was er wel. Het beste antwoord is dat we nu kampioen zijn geworden. Ik ben er fier op. Mentaal en fysiek was het vat af, maar we zijn blijven werken. We mochten dit niet in zes matchen te grabbel gooien. Ik ga een lange feestnacht tegemoet, ja.”

Brandon Mechele: “Back to back kampioen, fantastisch”

“We hebben kritiek gehad in de play-offs, het is moeilijk gegaan en het heeft lang geduurd. Maar dit is zo dik verdiend”, zei een haast emotionele Brandon Mechele “Het is jammer dat we niet voor de dubbel konden gaan, maar nu staan we toch mooi in de geschiedenisboeken van de club. Volgend jaar gaan we voor een derde titel, maar vanavond gaan we eerst feesten.”

Vanaken: “Lekker om in kampioenenmatch twee keer te scoren”

Twee goals op Anderlecht, we hebben het Hans Vanaken eerder zien doen. In zijn allereerste match op het hoogste niveau zelfs met Lokeren. “Ja, in dat opzicht had ik vanavond wel een beetje een déjà-vu", bekende hij na de match.

“We hebben als club hard gewerkt. Ik heb geen revanchegevoelens na de voorbije weken, neen. Het is gewoon heerlijk om in een kampioenenmatch twee keer te scoren. Dat voelt lekker. Het is moeilijk geweest, maar op de momenten dat het moest stonde we er.”

Net als Vormer wijst ook Vanaken op de halvering van de punten bij het ingaan van de play-offs. Het gaat van 20 naar 10 punten voorsprong, dat is niet makkelijk om mee om te gaan. Maar we hielden het hoofd koel en dat is toch wel de grote kwaliteit van deze groep.”

