Vormer ook out voor OH Leuven (en Leipzig), Clement: “Willen geen risico’s nemen”

“Ruud zal naar verwachting volgende week aansluiten”, aldus Philippe Clement vanmiddag. Met het vertrek naar Leipzig op maandag lijkt de kans klein dat Vormer die dag in Oostende op het vliegtuig stapt. De aanvoerder komt al zeker niet in actie tegen OHL morgenavond... en moet wellicht ook forfait geven voor de tweede Champions League-wedstrijd.

“Het gaat al een heel stuk beter, Ruud is enorm enthousiast”, aldus Clement. “Hij heeft vandaag de opwarming en een rondo meegedaan zonder last. Het is ook een hele tijd geleden dat hij op deze manier uit zijn bed is kunnen stappen, want de laatste weken was de achillespees heel stijf.”

Quote Het is de bedoeling dat we dit oplossen en dat de pijn niet terugkomt. Philippe Clement over de blessure van Vormer

Clement liet de aanvoerder opzij in het eerste Champions League-duel tegen PSG. Enkele dagen later zou hij in Charleroi zijn basisplaats innemen, maar in de aanloop van die wedstrijd diende hij af te haken met een blessure. “We willen geen risico’s nemen - het is de bedoeling dat we dit oplossen en dat de pijn niet terugkomt. Voor OH Leuven is hij sowieso out, voor Leipzig zal het kort dag zijn.”

Op Vormer, Providence en Izquierdo na kan Clement op een fitte spelersgroep rekenen voor de komst van OHL, tegen wie blauw-zwart de leidersplaats wil verstevigen. “Na de 6-1 in Gent heb ik een goeie reactie gezien. Er is meer structuur en vastigheid. Ondanks een hobbelig parcours staan we toch eerste, wat betekent dat niemand een perfecte start geeft genomen.”

Volledig scherm © Photo News