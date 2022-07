Vormer mag transfervrij naar buitenland, vertrek evenwel geen must

De komst van Casper Nielsen zal logischerwijs ook voor Ruud Vormer gevolgen hebben. Vorig seizoen indachtig ietwat tegen de verwachtingen in zowel in de voorbereiding als tegen KRC Genk basisspeler, straks hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer wanneer Nielsen titularis wordt. Club Brugge besloot de jongste weken dan ook dat Vormer transfervrij naar het buitenland mag vertrekken. Wanneer een Belgische club - zo was Zulte Waregem even geïnteresseerd - zich meldt, dient er wél een transfersom betaald te worden. Al is die som gezien zijn leeftijd en contractduur ook weer geen records breken.

Ook onder Hoefkens is er weinig veranderd. Vormer is een kernspeler die wanneer nodig wordt ingezet, maar door de grote concurrentie ook op de bank en straks misschien zelfs eens in de tribune kan belanden. Met Vanaken en Nielsen die in principe altijd zullen spelen, is er centraal nog één plaatsje over voor op dit moment een zevental spelers die daarvoor in aanmerking komen. Want naast Balanta en Odoi, en de jonge Mbamba en in mindere mate Audoor, houdt Club op dit moment ook nog steeds rekening met de rehabilitatie van Sowah en Otasowie. En dan moet Mats Rits nog terugkeren uit blessure en is de kans groot dat Club nóg een middenvelder haalt.