Vormer furieus tijdens pauze: “Waar zijn we vandaag mee bezig? Tegen f***ing Anderlecht!”

We zien hoe blauw-zwart zich voorbereidt op de klassieker tegen de aartsvijand, hoe de Brugse spelersbus een warme ontvangst krijgt van de fans (Dost tegen Vormer: “De auto lekkerder dan de bus? Dat is toch een beleving van helemaal niets?”) en hoe het tijdens de eerste helft voor geen meter loopt. Materiaalman Pascal Plovie begrijpt er niets van. “Er zit niks in hé man. Godverdomme!” Maar vooral aanvoerder Ruud Vormer maakt zich wel erg kwaad tijdens de pauze. “Waar zijn we vandaag mee bezig? Wat zijn we f***ing aan het doen man? Tegen f***ing Anderlecht! Leg je energie erin!” Na de match zien we de onvrede bij vooral Dost over de beslissing Cullen niet van het veld te sturen, bespreekt Rits met Vanaken de fout op Amuzu die leidde tot de 1-2, maar overheerst vooral de opluchting. Ultiem toch geen verlies, zodat er van schade in de titelrace geen sprake is.