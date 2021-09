Vormer dacht er effectief aan om aanvoerdersband af te staan bij Club, bevestigt Clement: “Ruud was zeer ontgoocheld”

Club BruggeRuud Vormer heeft er effectief aan gedacht om zijn aanvoerdersband af te staan bij Club Brugge, nadat hij niet in actie kwam tegen Paris Saint-Germain. Dat bevestigt Philippe Clement vanmiddag. “Ruud was emotioneel. Maar na een avondje nadenken is hij me komen zeggen dat hij toch gewoon onze kapitein wilde blijven en nadien heeft hij goed getraind.” Tegen Charleroi zal de Nederlander niet in actie komen door een achillespeesblessure.

Bewogen week voor Ruud Vormer. Groot was de ontgoocheling toen hij op de tactische training op maandag vernam dat hij naast de ploeg viel. Waarop de gewezen Gouden Schoen Clement vertelde dat hij het erg moeilijk had met die beslissing en zich afvroeg of hij nog wel kapitein van Club moest blijven. “Ik heb Ruud meteen geantwoord dat hij dat moest doen. Ook elders spelen clubmonumenten niet altijd alles - kijk bijvoorbeeld naar Marco Reus bij Dortmund. Ik heb 'm gevraagd daar nog eens over na te denken en een nachtje over te slapen.”

Op dinsdag had Vormer zich alweer herpakt en Clement verteld klaar te zijn om eventueel in te vallen en kapitein te blijven. Maar op woensdagavond bleef die invalbeurt uit. “Waarna Ruud opnieuw erg ontgoocheld was. Dat kan ik begrijpen. Hij moet echter weten dat die kapiteinsband altijd de zijne zal blijven hier. Wanneer hij invalt, behoort die band hem toe.” Maar in Charleroi zal Vormer zaterdag opnieuw niet invallen. Nu houdt een sluimerende achillespeesblessure hem langs de kant. Net als de jonge Mbamba, die sukkelt met de patellapees.

Of Club na de glansprestatie tegen PSG een realistische kans maakt op overwintering in de Europa League of zelfs Champions League. “Er wachten ons nu nog slechts vijf in plaats van zes finales, dat is het enige verschil. Maar natuurlijk hebben we veel vertrouwen getankt - terecht. Het geeft een bijzonder goed gevoel onze voet naast die van PSG gezet te hebben, zeker omdat we ook zowel voetballend als fysiek hun evenknie waren. Dat moeten we sowieso meepakken. Maar spijtig genoeg is dat nog altijd geen garantie op succes.”

