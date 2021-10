Vorig jaar leek 1B-experiment geen pretje, nu maakt Club NXT indruk in Youth League

Club BruggeClub NXT mag zich opnieuw op de borst kloppen in de Youth League: na een 1-1 tegen de supertalenten van City blijven de youngsters van blauw-zwart mee aan kop. Het 1B-experiment van vorig jaar leek op het eerste gezicht geen pretje, “maar dat loont zich nu”, zegt Club NXT-coach Rik De Mil. Een inkijk in de jonkies van blauw-zwart.

PSG, Leipzig en Manchester City baden in de middelen om de beste supertalenten over de hele wereld aan te trekken. Maar in de Youth League is van enige kloof met de jonkies van Club Brugge geen sprake. Na het 2-2-gelijkspel tegen PSG en de 1-4-winst op Leipzig bleek Club NXT in Schiervelde nu ook de evenknie van Manchester City. Goed voor een gedeelde koppositie met PSG en City na drie speeldagen.

Quote Je ziet het gewoon aan hun metier dat ze al geproefd hebben van 1B. Ook toen we aan het afzien waren tegen City deden ze de juiste dingen, zoals kleine foutjes maken om het tempo te breken. Club NXT-coach Rik De Mil

Club NXT toonde twee gezichten tegen City. Dominant en kansrijk in de eerste helft, verdiend beloond kort voor de rust via een streep van de pas 16-jarige Kyriani Sabbe (1-0). Na de rust plooide Club NXT terug onder de druk van City. De gelijkmaker kwam er via een gelukkige deviatie bij een poging van Joshua Wilson-Esbrand. “Ik ben ongelooflijk tevreden van wat ik gezien heb”, zei Club NXT-coach Rik De Mil. “We bevestigen ons mooi parcours. We toonden in de ene helft dat we met veel pressing en goed voetbal kansen kunnen afdwingen tegen een sterk team. In de andere helft hadden we het gigantisch lastig, maar zag ik wel de juiste attitude en fighting spirit. Knokken op mentaliteit is ook belangrijk in het voetbal.”

Volledig scherm Rik De Mil. © Photo News

Volwassen spelen op jonge leeftijd dus. De Mil vindt dat Club NXT zich daarin al matuur toont. Hij legt ook de link met de ervaring die sommige jongens vorig seizoen opgedaan hebben in 1B. Club NXT had toen de eer als eerste beloftenteam van een eersteklasser de handschoen op te nemen tegen geroutineerde profteams. Dat experiment leek op het eerste gezicht geen pretje voor de knapen van Club. Zij slikten vaak een karrenvracht goals en klopten het seizoen af op slechts twee zeges tegenover negentien nederlagen, met een negatief doelsaldo van 41 goals.

Leergeld

Maar De Mil kijkt doorheen die statistieken en meent dat jongeren door het leergeld in 1B sneller kunnen doorbreken. De prestatie van spelers als Denzel De Roeve, Ibe Hautekiet, Lynnt Audoor, Romeo Vermant, Cisse Sandra of Sabbe tegen City sterken hem in die overtuiging: “Je ziet het gewoon aan hun metier dat ze al geproefd hebben van 1B. Ook toen we aan het afzien waren tegen City deden ze de juiste dingen, zoals kleine foutjes maken om het tempo te breken. Dat kan je nergens anders beter leren dan in een profcompetitie zoals 1B. Maar ook de andere jongens, die niet in 1B gespeeld hebben, toonden dat ze op dit niveau van de Youth League meekunnen.”

Dit seizoen vindt 1B opnieuw plaats zonder Club NXT, maar vanaf 2022-2023 treden maar liefst vier beloftenteams van eerste klasse in 1B aan. De vier tickets zijn te verdienen in de Belgische beloftencompetitie. De Mil toont zich een pleitbezorger voor de format volgend seizoen: “1B is voor jonge talenten wel een stuk zwaarder omdat je daar tegen fysiek volwassenen met ervaring speelt, maar het helpt om hen klaar te stomen. Ik zag na onze moeilijke eerste seizoenshelft van Club NXT in 1B in de tweede helft van het seizoen al een duidelijke groeimarge. We hielden meer gelijke tred, holden niet meer achter de feiten aan en pakten meer punten. De houding tegen ons veranderde. Andere ploegen wilden ook met hun beloften in 1B.”

Volledig scherm Ibe Hautekiet (rechts). © Photo News

Club NXT staat nu voor de opgave om de goede lijn in de Youth League door te trekken in combinatie met het top vier-doel in de beloftencompetitie. “Ik zou onze prestaties in de Youth League graag in de terugronde bevestigen”, zegt De Mil. “Fysiek, technisch en tactisch zag ik al mooie dingen. Als we hetzelfde kunnen zeggen na zes wedstrijden, mogen we toch stellen dat onze jeugdwerking gigantische stappen gezet heeft.”

En dat zal zich dan ook laten voelen in de hoofdmacht van Club, denkt De Mil. “Jongeren als Sandra en Audoor trainen nu al mee met het eerste elftal. Maar ze hebben nog nood aan wedstrijden met Club NXT om progressie te blijven maken. In het eerste elftal van Club spelen nu al veel jonge talenten, het is logisch dat het even duurt eer de volgende generatie komt aankloppen.”

Volledig scherm Lukas Mondele. © Photo News