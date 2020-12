Voorzitter Bart Verhaeghe met ambitie Europa League in: “Ik denk dat het beste Club nog moet komen”

“We waren er heel dicht bij, ik denk niet dat er veel Italianen dat nog gedacht zullen hebben”, aldus Verhaeghe over de wedstrijd van gisteren. “Ik ben heel fier op de manier waarop er gevoetbald is en op de inzet die werd getoond. Dat mocht gezien worden. We knokken ons tot 2-2 en in het slot kregen we echt nog wel de mogelijkheid om te winnen, maar die deklat symboliseert het; net niet.”

“We hebben weer een stap gezet”, evalueert Verhaeghe de Champions League-campagne. “Voor acht punten hadden we vooraf wellicht getekend. We hebben tegen Dortmund, een duidelijk betere tegenstrever, verloren, we wonnen twee keer verdiend tegen Zenit en tegen Lazio vond ik ons in de onderlinge duels de betere. Daar twee keer scoren, is niet veel ploegen gegeven. Daarom is het net zo jammer dat je niet doorgaat. We hebben onze club en België waardig verdedigd in de Champions League en we verdienen onze plaats daar wel”, aldus de voorzitter.

“Ik denk dat het beste Club nog moet komen”, klinkt het wanneer de ambities in de Europa League ter sprake komen. “We gaan ons uiterste best doen om zo ver mogelijk te geraken. Het is een hele mooie, maar een heel moeilijke competitie, waarin we ooit al de kwartfinale hebben mogen spelen. We zijn in de volgende ronde beschermd als reekshoofd, dus het hangt af van wie je nu treft want er zitten hele goeie ploegen tussen. We blijven met de twee voeten op de grond, maar Club Brugge zal ook een hele lastige tegenstander zijn voor veel ploegen.”